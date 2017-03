MANCINI: "IO ALLA ROMA? NULLA DI CONCRETO"

20 marzo 2017

Roberto Mancini parla di futuro ancora tutto da scrivere: "Io alla Roma? Abito qui ma al momento non c'è nulla di concreto. Stiamo parlando di niente. Mi piacerebbe allenare all'estero e fare esperienza in un altro Paese": Lo jesino si è poi soffermato poi sul momento dell'Inter: "Pioli è stato bravo, se fosse arrivato dall'inizio avrebbe più punti. Cina?Nella vita non si sa mai. Non mi sono pentito di aver lasciato Inter, mi è dispiaciuto aver buttato un anno e mezzo di lavoro".