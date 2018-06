MANCHESTER UTD, VISITE MEDICHE PER IL BRASILIANO FRED

4 giugno 2018

In dirittura d'arrivo il trasferimento del centrocampista Fred al Manchester United. Il giocatore brasiliano, secondo quanto riferisce il Daily Mail, è arrivato questa mattina al centro sportivo di Carrington per sostenere le visite mediche. Fred, convocato da Tite per i Mondiali, è stato prelevato dallo Shakhtar Donetsk per circa 60 milioni di euro.