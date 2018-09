MANCHESTER UNITED, SAÚL NEL MIRINO

11/09/2018

È stato decisivo in Supercoppa Europea e nella prima partita della sua Spagna nella Nations League a Wembley. Anche per questo motivo il Manchester United si è interessato a lui, ma Saúl Ñíguez ha giurato amore all'Atletico Madrid, con un contratto appena rinnovato fino al 2026. La strada per arrivare al centrocampista sembra essere da subito in salita per i Red Devils, anche perché la clausola rescissoria stabilita dai Colchoneros è di 150 milioni di euro, ma non è escluso che la dirigenza inglese possa fare follie.