MANCHESTER UNITED, OCCHI SU LUCAS HERNANDEZ

06/09/2018

Le insufficienti prestazioni difensive del Manchester United hanno fatto suonare il campanello d'allarme per José Mourinho, che già in estate aveva chiesto come rinforzi Harry Maguire e Toby Alderweireld. Ora lo Special One, secondo il Sun, potrebbe essere accontentato con l'acquisto di un altro top player difensivo, il campione del mondo Lucas Hernandez: il francese dell'Atletico Madrid ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e un contratto, appena rinnovato, in scadenza nel 2024. Ma i Red Devils sarebbero disposti a pagare la cifra e portare il 22enne a Manchester, a patto che lui non rifiuti come già successo in estate con il Real Madrid.