MANCHESTER UNITED, MOURINHO SI GIOCA LA PANCHINA CONTRO IL VALENCIA

La panchina di José Mourinho al Manchester United è sempre più in bilico. Secondo il Daily Mail, l'allenatore portoghese rischia di essere esonerato in caso di sconfitta contro il Valencia in Champions League. I Red Devils, decimi in classifica, stanno vivendo la peggior partenza in campionato degli ultimi 29 anni. Mourinho è stato protetto finora dal super contratto da oltre 17 milioni di dollari, prolungato il 25 gennaio scorso, scadenza giugno 2020.