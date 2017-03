MANCHESTER UNITED, IBRA TRATTA RINNOVO

29 marzo 2017

Zlatan Ibrahimovic non esclude parlando con la stampa svedese di restare un altro anno al Manchester United."Il rinnovo? Vediamo che succede, ne stiamo parlando. Non lascio mai un lavoro incompiuto". Ha spiegato il 35enne che secondo i media britannici vorrebbe un contratto di altri due anni. "Ho un'opzione per un altro anno, voglio fare grandi cose fino a quando sono qui e poi vedremo. C'e' ancora un sacco di tempo", ha concluso Ibra.