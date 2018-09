MANCHESTER UNITED, ANCHE IL MILAN SU HERRERA

07/09/2018

I giocatori in scadenza di contratto e con buona esperienza internazionale sono l'ideale per la situazione economica del Milan. Tra questi rientra Ander Herrera, che vuole lasciare il Manchester United, non trovando spazio nell'11 di José Mourinho. Per il centrocampista basco si sono era già interessata la Roma la scorsa estate, così come i rossoneri avevano provato a intavolare un discorso coi Red Devils durante la gestione cinese. Ora probabilmente Herrera chiederà la cessione già a gennaio e il Milan è alla finestra.