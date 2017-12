MANCHESTER CITY, TENSIONE BRAVO-GUARDIOLA

22 dicembre 2017

Secondo la stampa britannica, il portiere del Manchester City Claudio Bravo avrebbe chiesto la cessione per via di un pessimo rapporto col tecnico Guardiola. Il nazionale cileno, acquistato dal Barcellona per 15 milioni nel 2016, viene spesso lasciato in panchina dal tecnico catalano che gli preferisce il brasiliano Ederson.