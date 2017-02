MANCHESTER CITY, SVELATO IL PREZZO DI AGUERO

9 febbraio 2017

Stando a quanto scrive il quotidiano britannico The Times, il Manchester City avrebbe stabilito il prezzo di Sergio Aguero, mostrandosi disponibile a trattare un'eventuale cessione. I "citizens" lascerebbero partire l'argentino per 93 milioni di euro, cifra che non spaventa il Real Madrid e l'Inter, interessate all'attaccante.