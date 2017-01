MANCHESTER CITY, PRONTO IL RINNOVO PER GUARDIOLA

25 gennaio 2017

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico SUN, il Manchester City sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Pep Guardiola. Nonostante i risultati non eccellenti in Premier League, la fiducia della società inglese nei confronti dell'ex Barcellona non è in discussione tanto che vorrebbe ternelo all'Etihad almeno per le prossime 5 stagioni.