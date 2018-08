MANCHESTER CITY, OPZIONE REAL MADRID PER STERLING

29/08/2018

Raheem Sterling potrebbe lasciare il Manchester City nei prossimi mesi. Secondo il ‘Mirror’ il calciatore, che ha il contratto in scadenza con il 2020 con i Citizens, non sarebbe soddisfatto del spazio che gli regala il tecnico Guardiola che lo utilizza con il contagocce. Per questo Sterling starebbe pensando di non rinnovare e di trasferirsi la Real Madrid.