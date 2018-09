MANCHESTER CITY, OCCHI SU J.FIRPO

08/09/2018

Il buon inizio di stagione di Júnior Firpo ha fatto sì che il Manchester City si sia interessato a lui. Il laterale sinistro del Real Betis ha impressionato con le sue prestazioni Pep Guardiola e il suo approdo in Inghilterra può essere favorito proprio dal fratello dell'allenatore dei Citizens, che è il suo procuratore. Firpo ha un contratto in scadenza nel 2023 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma per le casse del City non è un problema.