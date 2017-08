Manchester City, niente Messi: "Affare impossibile"

26 agosto 2017

Niente follie, il Manchester City si è chiamato fuori dalla corsa a Lionel Messi. Troppi i 300 milioni di euro della clausola rescissoria e la Pulce resterà ancora in Spagna, almeno un altro anno. Ad annunciarlo è stato il ds dei Citizens Txiki Begiristain: "Rimarrà sicuramente in blaugrana, affare impossibile".



Ora in Catalogna attendono solo la firma del fuoriclasse argentino sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2018. Il numero 10, però, sta temporeggiando e valutando il suo futuro. L'accordo fino al 2021 è stato raggiunto da tempo, ma Messi non ha ancora voluto mettere il tutto nero su bianco, "indispettito" dalla cessione di Neymar al Psg. L'ufficialità potrebbe arrivare con la sosta, ora che i tifosi blaugrana sono un po' più tranquilli. Messi giocherà almeno un altro anno col Barça, il City ha rinunciato e al Camp Nou hanno tirato un sospiro di sollievo grande così.