Manchester City, follie per Mbappé: pronto il record di spesa

23 aprile 2017

Tutti vogliono Mbappè e non è solo un modo di dire. Il Monaco semifinalista di Champions sa che in estate dovrà resistere all'assalto di diversi club di tutta Europa per i propri gioielli, ma nel Principato sono pronti a fare la miglior cassa possibile. Il 18enne, che ancora vive nel centro sportivo biancorosso, ha stupito tutti quest'anno per la costanza di rendimento e la freddezza sottoporta, tanto da far sprecare i paragoni con Thierry Henry e i titoloni dei giornali sul mercato che sarà. L'ultimo però parla di una strategia concreta, e costosa, del Manchester City per portarlo all'Etihad Stadium, là dove ha dato spettacolo negli ottavi di finale.



Il Daily Express parla di un'offerta sulla scrivania per il Monaco superiore agli 89 milioni di sterline spesi dai cugini dello United per strappare Pogba alla Juventus. Più di 106 milioni di euro freschi e pronti a finire tra gli yacht di Monte-Carlo per anticipare le mosse del Real Madrid e di Zidane che in Kylian Mbappé hanno individuato l'asso del futuro. I dodici gol in Ligue 1, più i cinque in Champions fino al totale di ventidue in trentasei partite considerando le coppe nazionali, non sono passati inosservati: un gol ogni 92'. E il Monaco è pronto a far partire l'asta.



Del resto il Manchester City in estate dovrà intervenire nel reparto avanzato visto il rapporto complicato tra Guardiola e Aguero che dovrebbe portare il Kun a cambiare aria. Pep avrà a disposizione circa 250 milioni di sterline per migliorare la squadra, metà spendibili per il francese. Ma sul taccuino degli uomini mercato ci sono anche i difensori Walker del Tottenham e Van Dijk del Southampton, oltre all'alternativa Sanchez per l'attacco.