MANCHESTER CITY, ALL-IN SU MBAPPÉ

01/10/2018

Complici le difficoltà nel rinnovo del contratto di Raheem Sterling, il Manchester City sta pensando a un super colpo in attacco. Secondo il Sun, infatti, la società inglese sarebbe pronta a spendere 224 milioni di euro per acquistare Kilyan Mbappé dal Paris Saint Germain. Inoltre, i Citizens offrirebbero 22 milioni di euro all'anno per il francese.