MAN UTD: OFFERTA DEI GALAXY PER IBRAHIMOVIC

12 marzo 2017

Il quotidiano britannico Sunday Express riporta che i Los Angeles Galaxy avrebbero offerto 15 milioni di euro a stagione a Zlatan Ibrahimovic per convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti. Lo svedese ha il contratto in scadenza con il Manchester United, ma gode di un'opzione di rinnovo per un'altra stagione con i Red Devils.