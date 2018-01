MAN UTD, MOU: "SANCHEZ? SE C'E' UN'OPPORTUNITA', CI BATTEREMO"

14 gennaio 2018

E' ancora tutto da decifrare il futuro di Alexis Sanchez, conteso da Manchester United e City. Sull'argomento è intervenuto Mourinho: "Normalmente gli investimenti, e i bilanciamenti delle rose, vengono fatti in estate ma a volte qualche trasferimento può accadere. Ok, se sul tavolo c'è una buona opportunità dobbiamo batterci per quella. Ma se succede, accadrà. Se non succede, non accadrà".