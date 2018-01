MAN UTD, MOU: "SANCHEZ? PENSO STIA ARRIVANDO"

20 gennaio 2018

Dopo la vittoria conquistata in casa del Burnley, José Mourinho ha parlato del possibile arrivo di Sanchez: "Se mi chiedi se penso che stia arrivando, penso di sì, ma non ho alcuna conferma - ha detto il tecnico del Manchester United -. Non ho più informazioni da ieri, perché non volevo chiedere, non volevo che me lo dicessero, volevo solo starne fuori, ma nel bene o nel male, qualcosa succederà presto".