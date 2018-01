MAN UTD: MOU DICE SI' AL RITORNO DI CR7

18 gennaio 2018

Secondo l'emittente spagnola 'La Sexta', José Mourinho avrebbe dato il via libera per il ritorno al Manchester United di Cristiano Ronaldo. Il ritorno di CR7 all'Old Trafford comporterebbe un investimento da 400 milioni di euro, 200 dei quali finirebbero nelle casse del Real Madrid. Una mega-operazione che verrebbe finanziata in parte dai ricavi del merchandising.