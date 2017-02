MAN UTD: INCONTRO MOURINHO-IBRA PER DISCUTERE DEL FUTURO

15 febbraio 2017

Il quotidiano inglese Sun rivela di un incontro in programma tra Mourinho ed Ibrahimovic per parlare del futuro dello svedese. L'ex rossonero ha firmato la scorsa estate un contratto di un anno con opzione per il secondo, resta da chiarire la volontà dell'attaccante di continuare la sua esperienza ai Red Devils o meno.