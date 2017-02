MAN UTD: EVERTON IN PRESSING SU ROONEY

24 febbraio 2017

Dopo il rifiuto alle cospicue offerte pervenutegli dalla Cina, Wayne Rooney riparte con il Manchester United. Ma il suo futuro non è certo. L'Everton, società che l'ha lanciato in Premier League a soli 16 anni, ha fatto un tentativo per riportarlo a casa lo scorso gennaio, ma i Red Devils hanno rifiutato la proposta. In estate i Toffies potrebbero riprovarci. Lo scrive il quotidiano inglese Daily Mirror.