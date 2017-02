MAN CITY, GUARDIOLA CHIAMA DANI ALVES

25 febbraio 2017

Dopo aver cercato di tornare al Barcellona lo scorso gennaio, ora per Dani Alves si fa largo l'ipotesi di riabbracciare Guardiola, al Manchester City. L'ex tecnico blaugrana lo avrebbe già contattato per portarlo in Inghilterra. I Citizens, tuttavia, hanno posto due conditio sine qua non per il suo acquisto: la prima è che la Juventus lo lasci partire a parametro zero, la seconda è che il terzino abbassi le richieste per il suo ingaggio.