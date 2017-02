MAN CITY: BRAVO INTERESSA AL LIPSIA

26 febbraio 2017

L'incredibile stagione del Lipsia "costringe" il club di proprietà Red Bull a pianificare la prossima stagione in vista Champions. Uno dei nomi accostati ai tedeschi è quello di Claudio Bravo, portiere del Manchester City, che non ha pienamente convinto in questo primo anno ai Citizens. Lo riporta la rivista tedesca Sport Bild.