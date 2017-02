MAN CITY: 60 MILIONI PER MBAPPÉ DEL MONACO

26 febbraio 2017

L'exploit di Kylian Mbappè in Champions League ha fatto impennare la sua valutazione. Prestazioni che non sono rimaste inosservate, tanto che i più grandi club europei lo stanno monitorando. In particolare il Manchester City avrebbe pronta un'offerta da 60 milioni per stappare il diciottenne al Monaco. Lo riporta il quotidiano inglese Sun.