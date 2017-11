MALDINI: "FUTURO? NEL CALCIO SOLO MILAN O NAZIONALE"

13 novembre 2017

Paolo Maldini è tornato a parlare del suo futuro. "Tutti si chiedono il perché io non sia nel mondo del calcio, ma questa è anche una mia scelta - ha spiegato l'ex capitano rossonero -. Ho sempre guardato la vita in maniera più ampia rispetto al calcio inteso come allenamento e partita". "Ho la possibilità di scegliere il mio futuro, se ci saranno delle condizioni ideali potrei tornare dentro il mondo del calcio - ha aggiunto -. Naturalmente, per la destinazione, la scelta sarebbe solo una tra Milan o Nazionale".