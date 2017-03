MALAGA, ESONERATO ROMERO

7 marzo 2017

Il Malaga cambia di nuovo allenatore. Con una nota sul proprio sito, la societa' andalusa di Liga ha ufficialmente salutato e ringraziato il tecnico Marcelo Romero, che era arrivato sulla panchina a fine dicembre dopo l'addio di Juande Ramos, e ora punta su Michel. Secondo Marca, l'ex allenatore di Getafe, Siviglia, Olympiacos e Olympique Marsiglia firmera' un contratto valido fino alla fine della prossima stagione. Romero, 40enne uruguaiano, giocatore dei biancazzurri del Malaga tra il 2001 e il 2007, aveva preso in mano la squadra quando era all'11/o posto, con 21 punti in 16 giornate, e ora la lascia al 15/o, con 26 punti in 26 turni, avendone raggranellati solo cinque in dieci gare, con ben sette sconfitte, l'ultima domenica a Bilbao.