MALAGA, ESONERATO MICHEL

13 gennaio 2018

Michel Gonzalez non e' piu' l'allenatore del Malaga, che attualmente occupa l'ultimo posto della Liga con 11 punti, assieme al Las Palmas, oggi strapazzato per 6-0 dal Girona. Fatale e' stata la sconfitta di misura subita ieri sera a Getafe. E stato lo stesso club della Costa del Sol a comunicare l'esonero dell'ex ala tattica del Real Madrid negli anni '80 che, nella passata stagione, aveva ereditato una squadra in chiara difficolta' ed era riuscito nell'impresa di salvarla. Il club, nella stessa nota in cui parla del licenziamento del tecnico, sottolinea che e' al lavoro per rinforzare la squadra, come confermano gli arrivi di Ignasi Miquel, Manuel Iturra e Alberto Bueno, in campo ieri sera nell'anticipo, ma e' anche alla ricerca del sostituto dell'allenatore. Il Malaga, infine, "ringrazia Michel, augurandogli le migliori fortune per il futuro".