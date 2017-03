MAIORINO: "SODDISFATTI DI MONTELLA, MA VEDREMO A FINE STAGIONE"

18 marzo 2017

il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino parla del futuro di Montella a Premium Sport: “Permanenza di Montella condizionata dal futuro societario? Ha un contratto con noi: alla fine della stagione vedremo, ma siamo assolutamente contenti del suo operato. Noi continuiamo a lavorare per il bene e per il futuro di questa società, finché non ci sarà una comunicazione diversa da parte di Fininvest.”