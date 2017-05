MAHREZ VERSO IL CHELSEA

15 maggio 2017

Il futuro di Riyad Mahrez potrebbe tingersi di "Blue". L'ala algerina del Leicester, nel mirino di altri big inglesi e del Barcellona sembrerebbe preferire il Chelsea. In un video, apparso sul Daily Star, in cui parla con il compagno al Leicester, Islam Slimani, definisce i campioni d'Inghilterra "un club incredibile, un vero club". Ora si apriranno le trattative: le Foxes non molleranno il fantasista a meno di 60 milioni di euro.