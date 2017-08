MAHREZ, LA ROMA NON FARA' NUOVE OFFERTE AL LEICESTER

7 agosto 2017

La Roma non ha intenzione di presentare nuove offerte al Leicester per Riyad Mahrez: i giallorossi, infatti, non si schioderanno dai 35 milioni già messi sul piatto e rifiutati dalle Foxes. Monchi conta di riuscire a convincere gli inglesi soprattutto facendo leva sulla volontà dell'esterno algerino.