LYANCO ACCENDE IL DERBY: "MI VOLEVA LA JUVE"

28 marzo 2017

Prime parole da granata per Lyanco: "Sono orgoglioso della chiamata del Torino, una società con una storia e una tradizione nota anche in Brasile. Poi Lyanco rivela un retroscena di mercato: "La Juventus mi voleva ma il Torino mi ha voluto di più. Sarà bello e divertente giocare contro la Juve nel derby anche se la prima volta sarò spettatore. Non vedo l’ora di iniziare".