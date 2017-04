LUIS ENRIQUE: "LASCIO IL BARCA, E MI FERMO"

4 aprile 2017

Luis Enrique, è risaputo, lascerà la panchina del Barcellona al termine di questa stagione. E circolano voci secondo le quali potrebbe accasarsi in un altro club, fra gli altri la Roma. Ma il tecnico blaugrana, oggi, ha ribadito il concetto espresso un mese fa: "Ho deciso di lasciare la panchina del Barcellona per stanchezza. Mi fermo. Non andrò in un altro club". Chiaro.