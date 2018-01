LOTITO: "MILINKOVIC NON È IN VENDITA"

16 gennaio 2018

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Lotito ha blindato Milinkovic-Savic: "Non mi interessa quanto puù valere: non è sul mercato. Lui mi assomiglia, ha lo stesso carattere: spirito di sacrificio e determinazione. E ha coraggio: quando suo padre lo ha 'convinto' ad andare a Firenze per parlare con la Fiorentina, lui, che aveva già l'accordo con noi, è arrivato lì e ha spiegato: 'Voglio solo la Lazio!'. Questo dice tutto, per me".