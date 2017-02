LO UNITED VUOLE BLINDARE MOURINHO

20 febbraio 2017

La prima stagione si sta rivelando difficoltosa ma uno come lui, in genere, è un investimento a lungo termine. E il Manchester United ha intenzione di tenersi ben stretto Josè Mourinho. I Red Devils stanno crescendo con il passare delle settimane e secondo la stampa britannica, la società inglese sarebbe pronta a proporre allo Special One un prolungamento di contratto fino al 2022.