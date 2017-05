LO UNITED VUOLE BALE

16 maggio 2017

Mercato-Manchester United. Ovvero, Mourinho. Per la prossima stagione, ha cercato Mbappé: ma a quanto pare la super-offerta di 80 milioni non è bastata per sentirsi dire sì. E così lo United ora ha deciso di puntare su Gareth Bale, alla sua quarta stagione col Real Madrid e a caccia della sua terza Champions League. L'offerta: sempre quegli 80 milioni.