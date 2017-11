LO UNITED NON MOLLA BALE

18 novembre 2017

Il Manchester United e' pronto a fare un altro tentativo di portare alla corte di Jose' Mourinho il gallese Gareth Bale, attualmente sotto contratto fino al 2022 con il Real Madrid. Lo scrive il quotidiano inglese Daily Mirror, sostenendo che da un lato il club spagnolo sarebbe disposto a valutare la cosa alla fine dell'attuale stagione in considerazione delle tante assenze per infortunio del campione e dall'altro a Manchester si ritiene di poterlo sfruttare invece al meglio grazie alle doti di Jose' Mourinho. Al Madrid, Bale ha saltato 40 delle ultime 60 partite e se il club merengue ricevesse un'offerta tale da fare dimenticare i 99 milioni versati nel 2013 al Tottenham per il suo acquisto l'affare, sempre secondo il Mirror, potrebbe andare in porto. Questa sarebbe la terza volta che i Red Devils vanno all'assalto dell' "Espresso di Cardiff", avendoci provato sia nel 2013 ma perdendo l'asta col Real, sia l'anno scorso, quando si era arrivati vicini alla soluzione prima.