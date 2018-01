LO SPARTA PRAGA 'TAGLIA' BIABIANY: TORNA ALL'INTER?

5 gennaio 2018

Lo Sparta Praga scarica Jonathan Biabiany. L’esterno francese - riporta fcinter1908 - è tra i giocatori tagliati per il ritiro invernale della formazione di Andrea Stramaccioni, insieme a Marc Janko e Georges Mandjec. Lo Sparta ha annunciato che la decisione è dovuta all’intenzione di “ridurre la rosa in vista dell’unica competizione che sarà disputata dalla squadra in primavera e vista anche la complessità della situazione economica relativa ai giocatori”. Praticamente, un comunicato ufficiale sull'intenzione di non riscattare l’esterno dall’Inter, che lo aveva ceduto in estate in prestito.