LIVORNO, PUO' ARRIVARE GILARDINO

21/08/2018

Livorno a riposo alla prima giornata di Serie B, prosegue il lavoro della dirigenza amaranto in sede di mercato. Nonostante la finestra si sia chiusa venerdì, il club toscano è pronto a pescare una punta di spessore dal mercato degli svincolati. L'idea fissa è Floro Flores, conteso anche dall'Arezzo, nelle ultime ore la suggestione Gilardino. L'ex Palermo, che ritroverebbe in quel di Livorno gli amici Dainelli e Diamanti, è in attesa di una nuova avventura dopo l'interruzione del contratto con lo Spezia.