LIVERPOOL, VIA LIBERA PER COUTINHO AL BARCELLONA

6 agosto 2017

Philippe Coutinho si avvicina sempre di più al Barcellona. Il club blaugrana continua la trattativa con il Liverpool per portare al Camp Nou il brasiliano ex Inter e la novità è che, dopo l'accordo ormai raggiunto con il giocatore, anche i Reds sarebbero pronti a dare il via libera per la cessione. Lo scrive il quotidiano sportivo spagnolo 'Sport'.