LIVERPOOL: UFFICIALE KEITA, ARRIVA NEL 2018

29 agosto 2017

Il Liverpool ha confermato di aver raggiunto l'accordo con il Lipsia per l'acquisto di Naby Keita. Il centrocampista della Guinea si unirà ai Reds a partire dal luglio 2018. Il costo dell'operazione si aggira attorno ai 55 milioni di euro. "Sono felice di questo accordo", ha detto il 22enne. "In questa stagione darò tutto per il Lipsia: so già quale sarà il mio futuro quindi avrò la testa libera per dedicarmi solo alla mia squadra attuale".