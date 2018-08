LIVERPOOL, ORIGI CHIEDE LA CESSIONE

30/08/2018

Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo Divock Origi, attaccante belga dei Reds, avrebbe chiesto la cessione alla società. Il classe '95, chiuso in avanti dal trio Mané-Firmino-Salah, avrebbe chiesto di valutare le offerte arrivate per salutare il club già nell'attuale finestra di mercato. Secondo le indiscrezioni trapelate in Inghilterra sulle tracce del belga c'è il Besiktas.