LIVERPOOL: LOVREN RINNOVA

28 aprile 2017

Dejan Lovren ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool in scadenza nel giugno 2019. Lo ha annunciato il club inglese, senza specificare la scadenza del nuovo accordo. "Oggi sono il ragazzo più felice al mondo - ha detto il difensore al sito ufficiale - E' sempre stato un sogno per me rimanere il più lungo possibile nel club che amo".