LIVERPOOL, LOVREN "CHIAMA" PERISIC

28 marzo 2017

Dejan Lovren conosce bene le qualità di Ivan Perisic e l'idea di vederlo con la maglia del Liverpool lo attira molto. "L'arrivo di un giocatore come Perisic per il Liverpool sarebbe il meglio possibile - ha spiegato a Jutarnji il connazionale del giocatore dell'Inter -. È un calciatore di altissima qualità. Al Liverpool calciatori come lui verrebbero accolti a braccia aperte". "Ovviamente non so se è vera la trattativa, quello che posso dire è che ha doti calcistiche eccezionali, una conoscenza e una qualità superiori alla media", ha aggiunto.