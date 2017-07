LIVERPOOL, KLOPP VUOLE TENERE EMRE CAN

23 luglio 2017

Se la Juventus vuole Emre Can del Liverpool dovrà fare i conti con Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, poco propenso a lasciar partire il calciatore: “Il rinnovo? Ne stiamo parlando e siamo fiduciosi. Emre Can è un giocatore molto importante per noi. Non vogliamo vendere o perdere giocatori titolari o vicini ad esserlo. Emre è uno di questi, vogliamo tenerlo e ne stiamo parlando in maniera positiva".