LIVERPOOL, KLOPP PUNTA GÖTZE

18 febbraio 2017

Jurgen Klopp vorrebbe riabbriacciare Mario Götze. Secondo i media inglesi il manager del Liverpool sarebbe pronto a presentare un'offerta di 20 milioni di sterline al Borussia Dortmund per portare in Inghilterra il suo ex pupillo, che sta faticando nella sua seconda esperienza in maglia giallonera.