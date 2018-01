LIVERPOOL, KLOPP: "EMRE CAN RIMANE MA SITUAZIONE NON BELLA"

28 gennaio 2018

Jurgen Klopp ha parlato del futuro di Emre Can, il talento turco nel mirino della Juve e in scadenza di contratto a giugno: "Rimarrà anche dopo la chiusura di questa finestra invernale" ha detto a DAZN il tecnico del Liverpool. "E' ancora un ragazzo giovane, ma è diventato un grande giocatore, molto importante per noi. A volte un calciatore vuole semplicemente che il proprio contratto finisca. Non è una bella situazione per il club, ma ci sono momenti in cui bisogna accettarlo. E finché uno si comporta come sta facendo Emre, allora non ho proprio nulla di cui lamentarmi".