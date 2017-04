LIVERPOOL, KLOPP CHIUDE A HART

20 aprile 2017

Non ci sarà il Liverpool nel futuro di Joe Hart. Lo ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei Reds Jurgen Klopp. "E' un portiere fantastico, di primo livello, è titolare nella nazionale inglese, ma non fa al caso nostro - ha spiegato il manager tedesco. Né ora né in futuro, perché già abbiamo due portieri di primo livello (Mignolet e Karius, ndr)".