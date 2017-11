LIVERPOOL, KLOPP: "CAN? FINCHE' C'E', GIOCA"

3 novembre 2017

Anche Jurgen Klopp sa che Emre Can a fine stagione dovrebbe lasciare il Liverpool, con probabile destinazione Juventus. "Che posso fare adesso? Potrei dire "sì, è un grosso problema ma non lo è. Dobbiamo rispettare il fatto che è in scadenza. Ma con Emre Can non ho alcun problema e finché non mi dà l'impressione di avere la testa altrove, non devo parlare di questa situazione. A gennaio può firmare con un'altra squadra? Fa parte del gioco, se succede, non possiamo cambiare nulla. Se ci fosse un giocatore bravo di un'altra squadra in scadenza, proveremmo a fare lo stesso", ha detto l'allenatore tedesco.