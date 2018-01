LIVERPOOL: KEITA SUBITO

11 gennaio 2018

Il Liverpool, per rinforzare il centrocampo, vuole portare subito in Inghilterra Naby Keita, preso la scorsa estate dal Lipsia (in cambio di una cifra che varia dai 65 ai 75 milioni in base al piazzamento di quest'anno del club) e lasciato un anno al club tedesco. Secondo quanto riferito da Kicker, l'accordo tra le parti potrebbe essere rivisto e dunque Keita potrebbe trasferirsi subito al Liverpool in cambio di ulteriori 15 milioni di euro.