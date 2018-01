LIVERPOOL: KEITA PUO' ARRIVARE SUBITO

7 gennaio 2018

Il Liverpool è al lavoro per anticipare l'arrivo di Naby Keita, acquistato la scorsa estate dal Lipsia in cambio di oltre 50 milioni di euro. L'accordo prevede il trasferimento del giocatore solamente a partire dalla stagione 2018/2019, ma la squadra di Klopp - forte dei 160 milioni incassati per Coutinho - potrebbe versare un conguaglio ai tedeschi per avere subito a disposizione il centrocampista.